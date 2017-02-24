Новым наставником молодежной сборной Эстонии по футболу стал Карел Воолайд

Карел Воолайд возглавил "молодежку". Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Наставником молодежной сборной Эстонии по футболу в новом отборочном цикле станет Карел Воолайд. Помогать ему будет Атс Силласте, а тренером вратарей остался Андрус Лукьянов.

Воолайд в 2010 году в течение нескольких месяцев был главным тренером "Нымме Калью", а затем работал в различных юношеских сборных Эстонии.

Для Воолайда важным в новой должности станет более тесное сотрудничество с главной национальной командой, главным тренером которой является прежний наставник "молодежки" Мартин Рейм.

Молодежная сборная Эстонии в отборочном турнире ЧЕ-2019 попала во вторую группу вместе с Испанией, Словакией, Исландией, Албанией и Северной Ирландией. Отборочный цикл начнется в марте этого года и завершится в октябре 2018-го.

Победители групп выйдут в финальную часть ЧЕ-2019 напрямую, четыре лучших обладателя вторых мест разыграют еще две путевки через стыковые матчи.

Фаворитом группы Воолайд считает Испанию.

Место главного тренера молодежной сборной освободилось в сентябре, когда Мартин Рейм возглавил главную сборную. Исполняющим обязанности главного тренера "молодежки" стал Урмас Кирс.

Сменился главный тренер и в юношеской (до 17 лет) сборной. На смену ушедшему работать с 19-летними юношами Ларсу Хоппу пришел Норберт Хурт, известный по работе с "Флорой". Помогать ему будет Сандер Пост.