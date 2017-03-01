Наталья Шибалова покидает должность и.о. директора Департамента архитектуры и планирования Нарвы

Наталья Шибалова покидает должность и.о. директора Департамента архитектуры и планирования. Фото: Илья Смирнов/Северное побережье

Исполняющая обазанности директора Департамента архитектуры и планирования Нарвы Наталья Шибалова с 28 февраля уходит с руководящей должности по собственному желанию. Заявление на имя мэра города она написала в конце января.

Причину ухода с должности Шибалова в заявлении не указала. Мэр Нарвы Тармо Таммисте подписал заявление 22 февраля.

Карьера Натальи Шибаловой, получившей в 2006 году юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения и работавшей в Департаменте городского имущества и хозяйства юристом, начала стремительно расти в 2011 году, когда она стала вице-мэром приграничного города после ареста и отставки бывшего вице-мэра Андрея Филиппова, проходившего по делу о коррупции в Нарве.

Кресло вице-мэра Нарвы Шибалова занимала с 2011 по 2014 года. За это время был ликвидирован Департамент городского имущества и хозяйства, а его функции переданы Департаменту архитектуры и планирования. Наталья Шибалова возглавила Департамент архитектуры и планирования в конце 2013 года, когда прежний и.о. муниципального учреждения Пеэтер Тамбу попросился в отставку. С 1 января 2017 года снова был создан Департамент городского хозяйства.