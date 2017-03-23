Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея

Нарвское горсобрание в четверг не решило вопрос о возобновлении финансирования фонда "Нарвский музей", которому может угрожать остановка деятельности, если вслед за городом выделение денег прекратит и Министерство культуры. Вместо выделения средств власти Нарвы решили провести еще одну проверку документов.

Руководство и сотрудники Нарвского музея продолжают пребывать в неизвестности насчет финансирования своего учреждения, сообщила в четверг "Актуальная камера".

В декабре власти Нарвы заявили, что субсидии для городского музея могут быть сокращены вдвое (на 200 тыс. евро) в связи с нецелесообразным распределением средств, в котором депутаты подозревают музей. Для проверки была создана специальная комиссия, а музей со своей стороны предоставил необходимую документацию. В конце прошлого года власти города говорили, что финансирование музея будет восстановлено в дополнительном бюджете, но на сегодняшней сессии горсобрания решили выделить только 5000 евро на дополнительный аудит.

Председатель комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов объяснил необходимость дополнительной проверки тем, что назначенная ранее комиссия не смогла в полной мере оценить оправданность расходов музея.

По словам руководителя проектной деятельности Нарвского музея Анастасии Туудер, самая большая проблема в текущей ситуации — это неопределенность. Пока музей не стал увольнять работников и зарплата выплачивается в полном объеме, но чем дальше откладывается решение вопроса, тем более болезненным для музея будет переход на урезанный бюджет.

"Опять же мы остаемся работать в том состоянии, что мы не знаем, сможем ли мы за целый год своему персоналу выплатить зарплаты. Поэтому мы надеялись, что в этот раз все-таки примут решение, но решения не было. Если они хотят, то пусть проводят аудит, нас и так каждый год проверяет тот аудитор, который должен фонд проверять, у нас только что прошел аудит Министерства культуры, поэтому просто жалко, что время опять теряется", - сказала она.

Если город все же сократит финансирование Нарвского музея, то так же может поступить и Министерство культуры, что приведет к полному закрытию музея.