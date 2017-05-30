В Нарве прошел день цифрового обучения

В Эстонии стало доброй традицией проводить дни цифрового обучения. Ученики остаются дома и выполняют задания, предоставленные учителями в письменном виде. Накануне впервые подобный вид обучение практиковали и в Нарве.

В Нарвской Солдинаской гимназии материалы всех уроков разместили на одном интернет-сайте в соответствии с расписанием на этот день. Ученики выполняли классную работу, находясь дома. О том, чтобы эта работа была интересной, позаботились учителя, передает "Актуальная камера".

"Это не должно было быть похоже на традиционные задания", - говорит завуч Ирина Бахрамова.

Главная цель подобной акции - развить у детей умение работать самостоятельно, планировать время и не бояться брать на себя ответственность за выполнение заданий.