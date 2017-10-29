Родители детей с ограниченными возможностями протестуют против нового закона

Петиция против поправок в Законе об основной школе и гимназии стремительно набирает обороты: родители детей с ограниченными возможностями, которых эти поправки коснутся в первую очередь, категорически не согласны с планами Министерства образования. Ведомство собирается возложить ответственность за обучение особых деток на местные власти.

Кайре Партс из Пярнумаа - мама девочки с редким генетическим заболеванием - одна из инициаторов петиции в интернете. Кайре недоумевает, почему родители детей с ограниченными возможностями опять вынуждены узнавать о касающихся их изменениях из средств массовой информации, передает в воскресенье, 29 октября, "Актуальная камера".

"Мы бы не хотели, чтобы наши дети были подопытными кроликами. Мы - родители - не успеваем следить за изменениями в законе За последние годы было столько изменений и как только мы привыкаем к одним изменениям, сразу появляются другие", - сетует Кайре Партс.

Петиция стремительно набирает подписи и объединяет родителей со всех уголков Эстонии. Сейчас ее подписали уже почти 400 человек.

"Не понятно, почему такие глобальные изменения в законе хотят утвердить очень-очень быстро. Ведь это требует обучения - как школьных директоров, учителей ,так и опорных лиц", - говорит жительница Тартумаа Анне Пирн.

Согласно новому законопроекту, ответственность за образование детей с ограниченными возможностями будет переложена на плечи местных самоуправлений, именно они будут решать в какой форме получать знания особому ребенку. Общегосударственные же стандарты и нормативы предполагается отменить.

Депутат Рийгикогу, бывший журналист и один из соавторов некогда культовой передачи ETV "Точка отсчета" - передачи о людях с ограниченными возможностями - Тийна Кангро называет этот законопроект законодательным браком.

"Государственный стандарт образования для детей с особыми потребностями будет отменен. И дети начнут получать образование на разном уровне в разных частях Эстонии, в зависимости от того, как муниципальные власти будут понимать закон и в зависимости от того, сколько ресурсов будут готовы вложить город или волость в образование детей с особыми потребностями", - объясняет Кангро.

В Рийгикогу законопроект уже прошел первое чтение, им занимается комиссия по социальным делами и комиссия культуре. Председатель последней Ааду Муст обещает, что при рассмотрении изменений будут учтены мнения всех сторон.

"Ситуация точно станет лучше, чем была до сих пор .А о деталях нужно спорить и договариваться. Рабочая группа, которая занимается этим вопросом - это комиссия по культуре, представители групп интересов и Министерство образования", - говорит Муст.

Министерство науки и образования в воскресенье от комментариев отказалось, пообещав обозначить свою позицию в понедельник.