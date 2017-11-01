Людмила Янченко переизбрана мэром Кохтла-Ярве

Об этом в среду, 1 ноября, порталу rus.err.ee сообщила глава кохтла-ярвеского горсобрания Рийна Иванова.

На посту вице-мэров горсобрание утвердило Виталия Бородина, Дениса Вершинина, Вийве Кесккюла и Нийну Алексееву, которые занимали эти должности и в составе предыдущей городской администрации.

По словам Ивановой, вопрос о выборах председателей комиссий был снят с повестки заседания горсобрания по технической причине.

Центристка Людмила Янченко впервые стала мэром Кохтла-Ярве 28 сентября 2016 года. Это произошло после того, как свой пост покинул предыдущий градоначальник Евгений Соловьев, окончательно признанный виновным в коррупции.

Победившая на выборах Центристская партия ранее сообщила о намерении оставить Людмилу Янченко на посту градоначальника.

На состоявшихся 15 октября выборах центристы получили в горсобрании Кохтла-Ярве 18 мест из 25. Пять мандатов досталось социал-демократам, лидер которых Эдуард Одинец показал лучший результат в личном зачете - его поддержали 700 избирателей.

Реформисты, которых на выборах в городе вел за собой Виталий Бородин, получили два мандата.