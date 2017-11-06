Оценку за госэкзамен по математике снизили на 13 баллов: решение не по учебнику

Уроженцу Уругвая, проживающему в Эстонии с 1993 года Марио Пиццоланти, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать госэкзамен по математике. Экзаменаторы Innove снизили ему оценку за то, что предложенное им решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках, хотя сам ответ был правильным. После оспаривания оценки ее повысили.

Когда Пиццоланти, окончивший до этого несколько высших учебных заведений, узнал что он получил всего 71 балл по госэкзамену по математике, то очень сильно удивился — он был уверен, что должен получить как минимум 85 баллов, передает новостной портал ERR со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Уверенный в своей правоте Пиццоланти отправился в расположенное в Таллинне Целевое учреждение Innove, чтобы ознакомиться с оценкой своей работы. Ему на это дали 45 минут, при этом копии с работы сделать не разрешили, но разрешили делать для себя заметки.

"Ознакомившись с работой, я увидел что проверяющий неправильно начислил мне баллы, поскольку за одно задание, за которое максимально можно было получить 10 баллов, мне поставили только один", - рассказал он.

Пиццоланти сразу же написал жалобу и попросил объяснить, почему его работу так оценили. После пересмотра его оценку повысили с 71 до 84 баллов.

"При оценке госэкзамена по математике стала возможной ошибка в 15%!", - недоумевает Пиццоланти.

По словам руководителя Центра тестирования Innove Райна Санника, баллы были снижены потому, что Пиццоланти в своем решении использовал способ, который не используется в школах Эстонии и не соответствует приведенному в руководстве для экзаменатора, который проверяет работу.

Пиццоланти после окончания средней школы в Уругвае изучал информатику в высшей школе США и Тартуском университете, а также в колледже Тартуского университета.

"Что касается использования своих математических обозначений, то я этому учился и использовал как в Уругвае, США, так и в Тартуском университете, и в Летной академии ТТУ. И никогда с этим не было проблем, все преподаватели меня понимали", - подтвердил он.

Главный специалист по математике Innove Дейви Таал в своем объяснении Пиццоланти написала, что эстонская школьная математика имеет свою давнюю историю и сложившиеся традиции.

"Тот факт, что при преподавании математики в эстонских школах в течение многих десятилетий используются только составленные в Эстонии ​​учебники, заслуживает особого внимания и признано во всем мире. Еще в эстонской школьной математике используется большое число объяснений, толкований и обозначений, которые в остальном мире могут быть несколько иными, или темы, которые обосновываются и объясняются в остальном мире по-другому", - написала Таал в ответе Пиццоланти.

"Не существует никакой американской математики, русской и особой эстонской математики. То, что разные люди решают одну и ту же задачу по-разному, совершенно нормально. Цель школы должна состоять в том, чтобы воспитывать творческих людей, которые понимают суть математики, а не роботов, которые могут решать только типичные задачи одним конкретным школьным способом", - подчеркнул Пиццоланти.

В начале сентября Пиццоланти подал ходатайство и в Инспекцию по защите данных (Andmekaitse inspektsioon — AKI), по оценке которого Целевое учреждение Innove нарушило закон о защите личных данных, отказав предоставить экзамуемому копию его работы.