Арнольд Рюйтель: скандал с попойками в Кадриорге был проплаченной постановкой

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель утверждает в недавно выпущенной биографической книге, что разгоревшийся в начале 2006 года скандал по поводу шумных молодежных вечеринок в президентском дворце с участием внуков Рюйтеля был циничной постановкой, организованной с целью лишить его шансов на переизбрание главой государства.

"При более внимательном изучении обстоятельств выяснилось, что это была постановка, осуществленная по плану, который был заказан (и, как говорят, хорошо оплачен) у студента политологии Тартуского университета. Это было запланировано и осуществлено с чисто политическими целями. Организаторов постановки не заботило даже то, что тяжелый удар наносится не только по институту президента, но и репутации всей Эстонии", - говорит Рюйтель.

"Рассказавший о вечеринках в передаче телеканала ETV ("Очевидец" - прим. ред.) Марек Паулсон, мягко говоря, очень сильно сгустил краски. Старший комиссар (Идаского отдела Пыхьяской префектуры полиции Маргус Коттер в интервью изданию Maaleht - прим. ред.) намекнул, что Паулсону заплатили за ложь. Отсюда и должны расползаться нити всей постановки. Утверждается, что за Паулсоном стоял некий "студент политологии", а за ним, в свою очередь, хозяева с большими амбициями. Их имена никто не хочет называть", - добавил экс-президент.

В книге также дается понять, что весь скандал был предназначен для того, чтобы лишить Рюйтеля возможности переизбраться на второй президентский срок.

"Это было жестокое нападение, вся наша семья его тяжела переживала. В ходе политической борьбы не выбирают средств, как скомпрометировать человека, который по каким-то причинам неприемлем для определенных сил. Цель была опорочить меня и тем самым уменьшить возможности для выставления моей кандидатуры", - предлагает Рюйтель свою версию подоплеки громкого скандала.

Презентация биографической книги об экс-президенте "Последний Рюйтель" состоялась накануне. Автор книги - журналист и политик Пеэтер Эрнитс.