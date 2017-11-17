rus.err.ee

Арнольд Рюйтель: скандал с попойками в Кадриорге был проплаченной постановкой ({{commentsTotal}})

Эстония
Урмет Коок
Презентация книги
Презентация книги "Последний Рюйтель". Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Эстония

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель утверждает в недавно выпущенной биографической книге, что разгоревшийся в начале 2006 года скандал по поводу шумных молодежных вечеринок в президентском дворце с участием внуков Рюйтеля был циничной постановкой, организованной с целью лишить его шансов на переизбрание главой государства.

"При более внимательном изучении обстоятельств выяснилось, что это была постановка, осуществленная по плану, который был заказан (и, как говорят, хорошо оплачен) у студента политологии Тартуского университета. Это было запланировано и осуществлено с чисто политическими целями. Организаторов постановки не заботило даже то, что тяжелый удар наносится не только по институту президента, но и репутации всей Эстонии", - говорит Рюйтель.

"Рассказавший о вечеринках в передаче телеканала ETV ("Очевидец" - прим. ред.) Марек Паулсон, мягко говоря, очень сильно сгустил краски. Старший комиссар (Идаского отдела Пыхьяской префектуры полиции Маргус Коттер в интервью изданию Maaleht - прим. ред.) намекнул, что Паулсону заплатили за ложь. Отсюда и должны расползаться нити всей постановки. Утверждается, что за Паулсоном стоял некий "студент политологии", а за ним, в свою очередь, хозяева с большими амбициями. Их имена никто не хочет называть", - добавил экс-президент.

В книге также дается понять, что весь скандал был предназначен для того, чтобы лишить Рюйтеля возможности переизбраться на второй президентский срок.

"Это было жестокое нападение, вся наша семья его тяжела переживала. В ходе политической борьбы не выбирают средств, как скомпрометировать человека, который по каким-то причинам неприемлем для определенных сил. Цель была опорочить меня и тем самым уменьшить возможности для выставления моей кандидатуры", - предлагает Рюйтель свою версию подоплеки громкого скандала. 

Презентация биографической книги об экс-президенте "Последний Рюйтель" состоялась накануне. Автор книги - журналист и политик Пеэтер Эрнитс.

Редактор: Андрей Крашевский

арнольд рюйтелькадриоргия


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Аптека в Северо-Эстонской региональной больнице.

Суд вернул Apotheka лицензию на работу в PERH

Тартуский административный суд поддержал аптечную сеть Apotheka в споре с Департаментом лекарственных средств, отменив решение департамента о лишении аптеки лицензии на работу в помещениях Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

инфографика
вырастут ли снова цены на алкоголь?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
16.11

Переговоры на Раквереском мясокомбинате в тупике, работники готовятся к забастовке

16.11

Тынисте: предложение отменить повышение акциза было моей личной инициативой Обновлено

16.11

Потери Эстонии из-за уклонения от уплаты налогов составляют 500 млн евро в год

16.11

В октябре Литва и Эстония были лидерами ЕС по темпам роста инфляции

16.11

Исследование: уровень социального неравенства в ЕС снижается

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Один на один

На вопросы радиослушателей в прямом эфире отвечает спикер Рийгикогу Эйки Нестор

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
18:13

Актуальная камера 17.11.2017 (18:00)

18:13

Сторонник "Исламского государства" в Латвии получил 10 лет тюрьмы

18:04

Суд вернул Apotheka лицензию на работу в PERH

18:02

ФОТО: в таллиннском роддоме одновременно оказались три семьи тройняшек

17:21

Nordica будет чаще летать из Таллинна в Киев

17:12

Арнольд Рюйтель: скандал с попойками в Кадриорге был проплаченной постановкой

16:45

ФОТО: фестиваль PÖFF объявлен открытым

16:07

Окружной суд подтвердил оправдательный приговор обвиненному в жестоком убийстве

15:45

Осиновский: политика гражданства полностью провалилась

15:42

На выходных ветрено, +2...+8

15:40

О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую

15:40

Жители Петербурга против установки памятника Виктору Цою

15:02

Идея Юлле Мадизе об отчетности партий вызывает вопросы у парламентариев

14:10

Проект тоннеля Таллинн-Хельсинки: конечную станцию хотят сделать в аэропорту Вантаа

Полезно знать

Топ читаемости
16.11

Инфографика: шпаргалка по новой системе расчета не облагаемого налогом минимума Обновлено

12:42

Посетители парка Паэ в Ласнамяэ до смерти закормили лебедят

16.11

"Инсайт": нечестные "юристы" обманули пенсионеров в Кохтла-Ярве

16.11

Нейвельт о пособии на покупку электромобиля: это полнейший абсурд

16.11

В выходные ID-карты можно будет обновить в торговых центрах

15:40

О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую

13:00

По Нарове впервые прошла баржа с грузом в 1300 тонн

16.11

Канцлер права: пенсии можно облагать налогом в полном объеме

12:07

Эстония добивается от Афганистана экстрадиции губернатора Кабула Обновлено

16.11

Таллиннский порт приватизируют к лету 2018 года

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:42

На выходных ветрено, +2...+8

15:02

Идея Юлле Мадизе об отчетности партий вызывает вопросы у парламентариев

13:06

Заболеваемость ОРЗ в Эстонии остается стабильной

12:12

К программе VEPA за четыре года присоединилось уже более 80 школ и 180 учителей

12:12

Омбудсмен предлагает отменить запрет на наружную политическую рекламу в период активной кампании

11:14

Таллинн приглашает на утренние занятия спортом

09:10

В пятницу днем ветрено, +5..+8

09:10

От переохлаждения страдают, главным образом, лица в состоянии алкогольного опьянения

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: