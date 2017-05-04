Министр культуры Индрек Саар пригрозил нарвским властям закрытием музея

Министр культуры Индрек Саар написал нарвским властям возмущенное письмо по поводу отсутствия финансирования Нарвского музея со стороны города. В письме он указал на то, что руководство музея из-за тяжелого финансового положения получило от него распоряжение готовиться к санации, если город не внесет свою долю в 200 000 евро.

Свое обращение к мэру Нарвы и председателю городского собрания министр начал с напоминания о том, что в 2012 году государство и Нарва договорились о совместном финансировании целевого учреждения Narva Muuseum. Указал, что государство свои обещания сдержало, а Нарва в 2017 году перестала финансировать музей.

Индрек Саар отметил, что по договоренности с представителями Нарвы министерство провело аудит музея, в результате которого пришли к выводу, что средства в музее используются целесообразно. Однако город по-прежнему не собирается финансировать деятельность музея.

"В результате этого целевое учреждение находится в тяжелом финансовом положении. Руководство музея проинформировало совет, что в мае выплатит зарплаты работникам, после чего средств у музея на оплату счетов не будет, - указал в своем письме министр культуры. - В связи с этим я сделал руководству музея предписание подготовить план санации".

Санация музея подразумевает массовое сокращение работников, отмену исследовательской деятельности, оптимизацию расходов, закрытие музея для посещений, остановку реализации проектов, которые могли бы получить финансирование из Европейских фондов.

По мнению Индрека Саара, у городского собрания Нарвы есть еще время все исправить. "Если вы хотите до заседания городского собрания обсудить эту тему, я готов с вами встретиться в Нарве", - завершил свое послание министр, сообщив, что в приграничный город он приедет 6 мая.

Напомним, что в декабре 2016 года городское собрание Нарвы пригрозило сократить на 200 000 евро финансирование музея, поскольку, по мнению депутатов, он нецелесообразно использует средства. Однако, сокращать финансирование музея депутаты не стали, сумму для музея зарезервировали в бюджете до весны. В марте 2017 года городское собрание денег музею так и не дало, но выделило средства на проведение дополнительного аудита. В апреле горуправы Нарвы в совете музея сменились представители города.