Нарвский музей может получить от города 195 000 евро

Городская управа Нарвы 11 мая подготовила проект изменения бюджета, согласно которому музею выделят 195 000 евро, то есть почти всю сумму, которую город держал в резерве.

Депутаты городского собрания 18 мая будут обсуждать вопрос финансирования Нарвского музея. За неделю до сессии городская управа в срочном порядке подготовила проект, согласно которому из городского бюджета музею должны выделить 195 000 евро. Это почти вся сумма, которую зарезервировали в бюджете для музея. Не хватает 5000 евро, эти деньги депутаты еще в марте выделили на проведение независимого аудита в музее. Аудит до сих пор не заказали.

При составлении бюджета на 2017 год в конце прошлого года депутаты решили придержать из предназначенной музею суммы объемом 429 000 евро в резерве 200 000 евро. Изначально депутаты предлагали на эту сумму сократить финансирование музея. Причина в том, что они усомнились в целесообразности использования городских средств музейным руководством.

Руководство музея в ответ на этот шаг заявило, что если город не даст денег, то придется сокращать музейных работников. Руководство города в свою очередь обвинило музей в нецелевом использовании средств: в основном это касалось открытого летом прошлого года за счет средств музея (музей частично взял кредит на эти цели) ресторана в замке, который в прошлом году был убыточен.

Примирить музей и Нарву пытался министр культуры Индрек Саар. Кульминацией конфликта стало возмущенное письмо министра нарвским властям, в котором он сообщил, что музей будет санирован, если не получил средств от города. В субботу, 6 мая, в Нарве прошла очередная встреча министра и нарвских властей. После этой встречи стороны остались при своем мнении, однако нарвские власти пообещали выделить музею часть из зарезервированной суммы.

Нарвский музей 10 мая на своем сайте сообщил, что отказывается от участия в акции "Ночь музеев" из-за того, что город не выделяет ему средств.